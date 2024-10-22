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اقتصاد

بعد زيادة سعر كيلو الفضة 7 ٪؜، هل أصبح المعدن الأبيض ملاذا آمنا للاستثمار؟

اسعار الفضة، فيتو
اسعار الفضة، فيتو

أسعار الفضة، قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن كيلو الفضة اليوم بلغ 55 ألف جنيه، بينما كان سعره الأربعاء الماضي 51 ألف و500 جنيه.

 

الاستثمار في الفضة 

وأضاف ميشيل، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، لا بد من استثمار جزء من الأموال في الفضة، كونه إدخار للمدى الطويل.

 

ارتفاع اسعار الفضة 

ولفت إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الفضة اليوم يتعلق بالبورصة العالمية، بالإضافة لبعض التوترات العالمية وتوقعات بمزيد من تخفيض الفائدة أمريكيًّا وأوروبيًّا، مشيرًا إلى زيادة سعر كيلو الفضة من يوم الأربعاء الماضي حتى الآن حوالي 7%.

 

أسعار الفضة في السوق المحلية مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

سعر كيلو الفضة

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا أكبر في أسعار الفضة، كما أنه ما زال الوقت مناسب للشراء الفضة، فكل يوم في الشراء هو فرصة، والبيع للضرورة القصوى، بينما تصل السبيكة كيلوجرام لـ 60 ألف جنيه قريبًا.

 

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أسعار الفضة في السوق المحلية مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية

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