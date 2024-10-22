بعد زيادة سعر كيلو الفضة 7 ٪؜، هل أصبح المعدن الأبيض ملاذا آمنا للاستثمار؟

أسعار الفضة، قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن كيلو الفضة اليوم بلغ 55 ألف جنيه، بينما كان سعره الأربعاء الماضي 51 ألف و500 جنيه.

الاستثمار في الفضة

وأضاف ميشيل، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، لا بد من استثمار جزء من الأموال في الفضة، كونه إدخار للمدى الطويل.

ارتفاع اسعار الفضة

ولفت إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الفضة اليوم يتعلق بالبورصة العالمية، بالإضافة لبعض التوترات العالمية وتوقعات بمزيد من تخفيض الفائدة أمريكيًّا وأوروبيًّا، مشيرًا إلى زيادة سعر كيلو الفضة من يوم الأربعاء الماضي حتى الآن حوالي 7%.

سعر كيلو الفضة

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا أكبر في أسعار الفضة، كما أنه ما زال الوقت مناسب للشراء الفضة، فكل يوم في الشراء هو فرصة، والبيع للضرورة القصوى، بينما تصل السبيكة كيلوجرام لـ 60 ألف جنيه قريبًا.