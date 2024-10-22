الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الفضة، فيتو
الفضة، فيتو

مؤشر الفضة ، استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية، اليوم  وترصد "فيتو" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا وعلى مدار الساعة، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، لتحتل مؤخرا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم. 

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية 

 جاء ذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة وخلال السطور التالية نرصد لكم أحدث الأسعار المحلية والعالمية بتداولات اليوم. 

 

اقرأ التالي: مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية

 

مؤشرات التداول فى الفضة، فيتو 
مؤشرات التداول فى الفضة، فيتو 

 

أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال. 

 

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

 

أسعار الفضة - فيتو 
أسعار الفضة - فيتو 

 

سعر أونصة الفضة 2024 

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم  نحو 31.34 دولار للأوقية. 

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 49.21 جنيه. 

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 47.15 جنيه. 

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 45.52 جنيه. 

سعر الفضة عيار 916 

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 45.08 جنيه. 

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 39.37 جنيه.

 

 الاستثمار فى الفضة، فيتو 
 الاستثمار فى الفضة، فيتو 

 

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

ويعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات.

 

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