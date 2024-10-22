ليلة المسيرات، المقاومة الإسلامية في العراق تضرب أهدافا حيوية للاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت مساء اليوم، هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

المقاومة الإسلامية في العراق تطلق مسيرات على الاحتلال

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسير.

البنتاجون يطالب بالدبلوماسية لتهدئة التوترات في المنطقة

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أهمية وقف ما سمتها الأعمال العدائية في لبنان، عبر الوسائل الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن.

وجددت دعمها لما اسمتها حق إسرائيل بـ"الدفاع عن النفس"، مردفة أنها تعتقد أن الدبلوماسية أفضل سبيل لتقليل التوترات بالمنطقة.