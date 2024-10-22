تورط موظف كبير، أمريكا تحقق في تسريب خطة الرد الإسرائيلية على إيران

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لـ"سكاي نيوز عربية": إن التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران إلى جهات في طهران، بدأ يشير إلى"الاشتباه" بضلوع موظفة كبيرة في البنتاجون.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران هي أمريكية - إيرانية الأصل، وتدعى آريان طبطبائي.

وفي انتظار الإعلان عن نتائج التحقيق الرسمي، أوضح المسؤول أنه تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونجرس بهذا الأمر، خصوصا أن المشتبه بها تمتلك “تصريحا سريا عالي المرتبة”، والذي يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية للغاية.

تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران

وفي المعلومات التي حصلت "سكاي نيوز عربية" عليها، هو أن المشتبه بها، التي لم تتم إدانتها حتى الآن، آريان طبطبائي، تعمل كمديرة مكتب مساعد وزير الدفاع لويد أوستن للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.

وكان أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وخصوصا من الجمهوريين، ربطوا اسم المشتبه بها في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، والذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بأنه تصرف بمعلومات سرية من دون أخذ إذن مسبق وأنه أقام اتصالات مع شخصيات إيرانية بشكل سري.

وكانت واشنطن قد فتحت تحقيقا في تسريب غير مصرح به للوثائق السرية التي تتضمن تقييما بشأن خطط إسرائيل للهجوم على إيران، وفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأشار مسؤول رابع إلى أن الوثائق تبدو رسمية وحقيقية.

وتعزى الوثائق إلى الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية ووكالة الأمن القومي، وتشير إلى أن إسرائيل مستمرة في نقل أصول عسكرية من أجل شن هجوم عسكري ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني المكثف الذي وقع في أول أكتوبر الجاري.

وكانت الوثائق متاحة للمشاركة في إطار تحالف "خمس أعين" الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.