الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بطريق العين السخنة

ضبط قائد سيارة لأداء
ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بطريق العين السخنة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "إنستجرام" تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.
  
 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية،  تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بطريق العين السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية- معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
 

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أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية دائرة قسم شرطة القطامية قسم شرطة القطامية طريق العين السخنة

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