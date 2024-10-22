الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 6 قضايا مخدرات و8 قطع أسلحة نارية خلال حملة أمنية بأسوان ودمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية.

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فى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 3  قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 11 كيلو لمخدر الحشيش وهيروين وشابو بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، و5 قطع سلاح نارى وتنفيذ 809 أحكام قضائية متنوعة.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم  25 كيلو لمخدر" الحشيش - هيروين - الهيدرو "، و3 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

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