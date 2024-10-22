الفيوم تبحث آلية توفير الأسمدة مع بداية موسم الزراعات الشتوية

عقد المهندس أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، والمهندس حسين القرملاوى، مدير عام إدارة التعاون، اجتماعًا بحضور مديري الإدارات التعاون والمشتركة، لبحث آلية توفير الأسمدة للمزارعين في الجمعيات، مع بداية موسم الزراعات الشتوية.

تطوير العمل لقطاع الزراعة

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنه شدد علي التدقيق في حصر الحيازات، وإعداد خطط تطوير ومتابعة للعمل والمراقبة علي انظمة التابلت والحصر علي الطبية لتوفير معلومات صحيحة، لتقديمها لمتخذي القرار بالوزارة والمحافظة، للمساهمة في اخراج قرارات مطابقة للواقع.

واضاف أنه جاري العمل بجدية لتو فير الأسمدة في كل الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي، وحصر الكميات المتوفرة حاليا للاستعداد للموسم الشتوى وتجنب العديد من المشاكل التي تواجههم في صرف الأسمدة.

تطهير الترع والمساقي

وكانت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، قدمت الدعم الفنى للمزارعين وتوعيتهم لضرورة الاهتمام بتطهير المساقي، والحفاظ عليها، لنقل المياه الي النهايات، لاستخدامها في الزراعات وتجنب العديد من أمراض النباتات والتخلص من القوارض لزيادة الإنتاج من المحاصيل، كما أن الإدارة الزراعية بمركز طامية نظمت تطهير للترع والمساقي بقرية عفيفي بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وبعض المزارعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.