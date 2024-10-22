الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالتعاون مع وزارة الرياضة، مرصد الأزهر يستقبل مجموعة من طلبة جامعة الفيوم

مرصد الأزهر يستقبل
مرصد الأزهر يستقبل مجموعة من طلبة جامعة الفيوم
ads

نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف برنامجًا توعويًا تضمن محاضرات وورش عمل لمجموعة من طلبة جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أكتوبر، ضمن جهوده التوعوية لتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والشاذة التي تخالف القيم الإسلامية والمجتمعية.


يأتي البرنامج ضمن التعاون القائم بين مشيخة الأزهر ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب" لطلاب الجامعات المصرية.

وتُعد المحاضرات التي يعقدها المرصد جزءًا هامًا من الجهود المبذولة لتوعية الشباب وتوجيههم نحو دورهم الفعّال في نهضة الوطن. وفي المحاضرة الأولى، تناول الدكتور طاهر نصر المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، أهمية التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. 

وشدد على دور الشباب في بناء المجتمع الواعي والمثقف. من جهة أخرى، سلط كل من الدكتور حمادة شعبان والدكتور مصطفى البدري المشرفين بالمرصد، الضوء على التكتيكات التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة لاستقطاب الشباب، عبر عمليات "غسل الدماغ" التي تهدف إلى تغيير القيم والسلوكيات والقناعات لدى الأفراد، وذلك ضمن جهود تعزيز الوعي والفهم بين الشباب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.


كما قام الطلبة بجولة داخل مرصد الأزهر للتعرف على آلية عمل وحدات المرصد بلغاته الـ (13) وأبرز الإصدارات المقروءة والمرئية في العديد من القضايا محل البحث والدراسة وفي مقدمتها التطرف العنيف.

نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب

جدير بالذكر أن برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب" يواصل أهدافه التوعوية للعام الثالث على التوالي، حيث استقبل المرصد على مدار الأعوام الماضية مجموعات متنوعة من شباب الجامعات ضمن جهوده الحثيثة لتحصين الشباب ورفع الوعي حيال الهوية والقيم الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأزهر لمكافحة التطرف اكاديمية ناصر العسكرية اكاديمية ناصر الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المركب في المنام وعلاقته بالاستهتار وعدم تحمل المسئولية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

زوجتي خلعت الحجاب ولا تصلي وتريد الطلاق، ماذا أفعل معها؟ هبة عوف تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية