مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، ضد حكومة نتنياهو لعدم توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مشاروات أمنية في إسرائيل

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مُصغرة حاليا في مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في مدينة تل أبيب، حسبما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.

وتأتي هذه المشاورات تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في إطار جولته الشرق أوسطية، والتي تهدف إلى محاولة إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هناك.

إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين

وكان بلينكن قد قال عبر منشور على موقع "إكس" أنه قادم للمنطقة من أجل عقد مباحثات مكثفة حول أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين لعائلاتهم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.