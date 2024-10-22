مانشستر يونايتد يفاوض تشافي لخلافة تين هاج

دخلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مع الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، تمهيدًا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وخلافة الهولندي إريك تين هاج.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن 4 مسئولين من نادي مانشستر يونايتد غادروا في مهمة إلى برشلونة لفتح باب التفاوض مع تشافي وإقناعه بتولي المهمة في ظل اقتراب المدرب الهولندي إريك تين هاج من الرحيل.

وتسعى إدارة مانشستر يونايتد للحصول على موافقة تشافي تمهيدًا لقيادة الفريق الذي يعاني تراجعًا كبيرًا في نتائجه خلال الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات بعدما حقق الفريق 3 انتصارات، وتلقى 3 هزائم، وتعادل مرتين، وهو ما تسبب في حالة غضب ضد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

يذكر أن تشافي قد تولّى قيادة برشلونة في الفترة بين نوفمبر 2021 إلى يوليو 2024 قبل رحيله عن منصبه بعد موسم خالٍ من البطولات، كما ارتبط اسمه بتدريب منتخب قطر في الفترة المقبلة.

مدرب منتخب تركيا يدخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد

فيما كشفت تقارير صحفية تركية، عن ظهور اسم جديد مرشح لتدريب مانشستر يونايتد، خلفا للهولندي إريك تين هاج، في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر تحت قيادته.

وبحسب صحيفة "A Spor" التركية، دخل الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، مدرب منتخب تركيا، قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة التركية أن مديري الشياطين الحمر التقوا بالفعل مع المدرب الإيطالي.

وتولى مونتيلا تدريب المنتخب التركي بدء من شهر أكتوبر من عام 2023، ونجح منذ ذلك الحين في الفوز بـ 9 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى.

ونجح مونتيلا في قيادة تركيا للوصول إلى ربع نهائي اليورو الصيف الماضي، حيث ودع أمام هولندا بنتيجة (2-1).