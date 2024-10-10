الخميس 10 أكتوبر 2024
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رياضة

نجم مانشستر يونايتد يجري عملية جراحية عاجلة في القلب

نصير مزراوي نجم المغرب
نصير مزراوي نجم المغرب ومانشستر يونايتد

خضع المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعملية جراحية عاجلة في القلب.

وكان نصير مزراوي نجم منتخب المغرب، انضم إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الأخيرة، لمدة 4 سنوات، قادما من بايرن ميونخ.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي المتحصص في انتقالات اللاعبين وأخبار النجوم، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الظهير الأيمن لمنتخب المغرب والشياطين الحمر، نصير مزراوي، خضع لعملية جراحية عاجلة في القلب.

وكتب رومانو: "خضع نصير مزاروي لعملية جراحية تصحيحية احترازية ناجحة بعد معاناته من خفقان في القلب".

وأضاف: "هذه حالة شائعة نسبيًا من المتوقع أن يتعافى تمامًا ويكون متاحًا لفريقه ومنتخب بلده خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وكان مزراوي قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد من بايرن ميونخ مع زميله، ماتياس دي ليخت ولكن يبدو وأن المغربي الدولي يواجه سوء حظ كبير.

 

ساوثجيت يحسم موقفه النهائي من تدريب مانشستر يونايتد

فيما أعلن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا السابق، موقفه من تدريب مانشستر يونايتد، بعد أنباء عن اقتراب النادي من إقالة إريك تين هاج، عقب سلسلة من النتائج السيئة سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي.

وجهز مسؤولو مانشستر يونايتد قائمة من المرشحين لقيادة الفريق في حالة رحيل إريك تين هاج، على رأسها توماس توخيل وجاريث ساوثجيت وآخرين لمحاولة إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لن أدرب على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، بالتأكيد، متأكد من حدوث ذلك، أحتاج إلى منح نفسي الوقت لاتخاذ قرارات جيدة، عندما ترحل عن مهمة كبيرة مثل تدريب منتخب إنجلترا، تحتاج إلى منح جسدك وقتًا للراحة".

وأضاف: "يجب أن أمنح عقلي وقتًا للراحة الذهنية لفترة ثم أفكر حول الخطوة المقبلة".

ساوثجيت يحسم موقفه النهائي من تدريب مانشستر يونايتد

تفاصيل صفقة انتقال المغربي مزراوي إلى مانشستر يونايتد

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