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رياضة

تشافي يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة منتخب عربي خليجي

تشافي هيرنانديز،
تشافي هيرنانديز، فيتو

يسعى منتخب عربي للتعاقد مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، بعد أشهر قليلة من إقالته من تدريب فريق برشلونة.

وتولى تشافي قيادة الفريق الكتالوني في شهر نوفمبر 2021 قبل رحيله في صيف 2024، بعدما حقق المدرب الإسباني لقب الدوري المحلي موسم 2022-2023 كما حصد لقب كأس السوبر المحلي في الموسم ذاته.

وانتهت تجربة تشافي مع برشلونة بصورة غير متوقعة بعدما فقد الفريق الكتالوني جميع الألقاب في الموسم الماضي، ما أدى للإطاحة بالمدرب صاحب الـ44 عامًا من منصبه.

منتخب قطر يستهدف تشافي هيرنانديز 

ولكن تشافي أصبح مرشحًا بقوة للعودة إلى مجال التدريب مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع منتخب قطر الذي يسعى لإقالة مدربه الإسباني تان تان ماركيز وتعيين مدرب برشلونة السابق.

وكشفت صحيفة "الراية" القطرية عن اهتمام كبير داخل الاتحاد المحلي لكرة القدم بالتعاقد مع تشافي لقيادة العنابي في المرحلة القادمة، خاصة مع تراجع النتائج بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب قطر المركز الرابع في المجموعة الأولى بالمرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال برصيد 4 نقاط من 4 جولات.

وحقق منتخب قطر فوزًا وحيدًا على حساب قيرغيزستان، فيما خسر أمام الإمارات وإيران وتعادل مع كوريا الشمالية.

وسبق أن خاض تشافي تجربة التدريب في قطر مع نادي السد الذي أنهى في صفوفه مسيرته لاعبًا وبدأ مشواره مدربًا.

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