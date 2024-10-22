صحة البحيرة تواصل تكثيف أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بشوارع المحافظة (صور)
كثفت إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة اليوم أعمالها بجميع الأماكن على مستوى المحافظة بالشوارع وأماكن تجمع القمامة، حيث تمت المكافحة بإدارة شبراخيت وإدارة الرحمانية بحرية ووسط المدينة، إدارة دمنهور شارع البطاط، التأمين الصحي وخلف المرور وأرض أدمون، إيتاي البارود.
بالإضافة إلى إدارة إدكو بمستشفى إدكو العام وإدارة رشيد وإدارة الدلنجات بمساكن النشرتي ومنطقة التموين ومديرية الزراعة ومنطقة بنك الإسكان وأجوارهم، إدارة أبوحمص، إدارة شبراخيت قريه فرنوي وعزبة الصايم.
هذا ويتم مرور فريق إشراف ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة بالمديرية على أعمال المكافحة على أكمل وجه بجميع الإدارات على مستوى المحافظة بشكل مستمر ويأتي تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وايضًا تحت إشراف الدكتور سامح عبد اللطيف وكيل المديرية.
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