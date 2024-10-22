رياضة البحيرة تقدم مبادرة الأسرة المصرية نواة المجتمع (صور)
نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة إدارة البرامج الثقافية والتطوعية مبادرة الأسرة المصرية نواة المجتمع والتي تستهدف العديد من المحاور بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة وأقيمت اليوم بمركز شباب الشوكة بإدارة شباب دمنهور إحدى قرى حياة كريمة وقام بإلقاء الندوة الشيخ يحيى عبد العاطي السيد بالأوقاف بالبحيرة.
وتهدف هذه الفعاليات الثقافية إلى تعزيز الوعي الثقافي بين الأسر، وتعزيز القيم والأخلاق الحسنة في المجتمع، كما تساهم في تعزيز روح المشاركة المجتمعية بين الأسر تعتبر مثل هذه الأنشطة المنظمة من قبل مديرية الشباب والرياضة فرصة للأسر للاستفادة من وقتهم بشكل إيجابي، وتوفير بيئة ثقافية مناسبة لهم ويعكس تنظيم هذه الأنشطة التزام المديرية المحلية بتعزيز الثقافة والتطوع في المجتمع، وتعزز الروابط الاجتماعية والتعاون بين الجميع.
الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بإشراف إدارة البرامج الثقافية والتطوعية.
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