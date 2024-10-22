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رياضة

نجم ريال مدريد معجب بفكرة اللعب في الدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

يشعر أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني بإعجاب شديد تجاه فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.

روديجر مفتون بفكرة اللعب في الدوري السعودي 

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، مفتون بفكرة اللعب مستقبلا في السعودية.

وأشارت إلى أن مدافع ريال مدريد يريد إنهاء مسيرته مع كرة القدم بالسعودية ويراه أمرا مغريا وجزءا من خططه المستقبلية.

وأوضحت أن عقد روديجر مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2026، ومن المحتمل أن يكون هذا الوقت المناسب لرحيله عن الملكي عندما يبلغ 33 عامًا.

وذكرت أن تحذيرات الدوري السعودي تصل ريال مدريد كل صيف، حيث يتمتع معظم لاعبي الملكي بشعبية كبيرة هناك.

وتدرك إدارة ريال مدريد ما حدث مع فينيسيوس جونيور وأنه تلقى عرضًا مذهلًا من الدوري السعودي، ولم يرفضه حتى الآن بشأن مستقبله.

وأكدت "ريليفو" أن روديجر لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ولكن الأمر محتمل في صيف 2026، عند انتهاء عقده.

 

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