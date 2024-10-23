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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

تفصلنا حلقة وحيدة وينتهي مسلسل التشويق والإثارة برغم القانون الذي جذب أنظار الجمهور منذ انطلاق حلقته الأولى وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر.

 

موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة الأخيرة

وستعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 30 وهي الحلقة الأخيرة من العمل، على منصتي Watch It ويانجو بلاي قبل العرض على التليفزيون بـ 24 ساعة، أي أنها ستتوفر الأربعاء 23 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء على منصتي Watch It وYango Play، وستعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 30 الخميس 24 أكتوبر في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون 

 ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة. 

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون بـ 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون بـ 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.  

 

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