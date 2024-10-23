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تقلبات جوية خلال الـ48 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.. انخفاض بدرجات الحرارة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الخريفية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تنشط الرياح التى تعمل على تلطيف الأجواء ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار.


رياح مثيرة للاتربة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا حيث تنشط الرياح الشمالية الشرقية  على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، تعمل على تلطيف الأجواء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

 

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الأربعاء 23-10-2024

حالة الطقس غدا الأربعاء 23- 10- 2024 في محافظة الفيوم

 

 

أمطار خفيفة

وأكد الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


طقس الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين أبرزها ارتداء الملابس الخريفية ليلا  وفى الصباح الباكر وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة  غدا الاربعاء  

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   19 والعظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 28

بنها: الصغرى 19 والعظمى  27

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 15   والعظمى 28

كاترين الصغرى 09 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 26

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى  28

السويس: الصغرى 19 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 19  والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 29

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 30

سوهاج الصغرى  18 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 21  والعظمى 32

أسوان: الصغرى 21 والعظمى 32


وتبدأ الاحوال الجوية فى التحسن مع الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة اخر الليل وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 

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