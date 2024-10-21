الخريف يكشر عن أنيابه... تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.. ارتفاع الأمواج يصل 3.5 متر على البحرين الأبيض والأحمر.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

تشهد الأيام المقبلة تقلبات فى الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الثلاثاء بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا.

رياح مثيرة للأتربة

وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، تعمل على تلطيف الأجواء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

ارتفاع الأمواج

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5-3.5 متر.

فرص لسقوط الأمطار

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة يومى الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة طقس الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 20 والعظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 والعظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 28

بنها: الصغرى 20 والعظمى 27

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 17 والعظمى 28

كاترين الصغرى 09 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 20 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 28

السويس: الصغرى 19 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 19 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32

الأقصر الصغرى 21 والعظمى 34

أسوان: الصغرى 22 والعظمى 34