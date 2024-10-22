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أخبار مصر

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا، حيث تنشط الرياح الشمالية الشرقية  على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، تعمل على تلطيف الأجواء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

 

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الأربعاء 23-10-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 23 - 10 -2024

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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