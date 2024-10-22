أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يستعد لنهائي السوبر.. مرموش خليفة محمد صلاح في ليفربول.. أبو ريدة ينافس رئيس الـ"كاف" الحالي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها..

الأهلي يستعد لنهائي السوبر المصري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك والتي تقام مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

وأدى لاعبو النادي الأهلي فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية.

خليفة محمد صلاح، نجم ليفربول ينصح إدارة ناديه بضم عمر مرموش

نصح الألماني ديتمار هامان، نجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق، إدارة الريدز بضرورة التعاقد مع عمر مرموش، مؤكدا أن اللاعب الشاب سيكون خليفة محتمل للنجم المصري محمد صلاح في ليفربول، بالنظر إلى أدائه الحالي مع آينتراخت فرانكفورت.

وردا على سؤال بشأن مدى ملاءمة عمر مرموش لـ الدوري الإنجليزي، قال ديتمار هامان في تصريحات نشرتها شبكة "footboom1" الإنجليزية: "نعم، بالتأكيد، أعتقد أن مهاجمي فرانكفورت، عمر مرموش وهوجو إيكتيكي، يجذبان أنظار الأندية الإنجليزية، إنهما يكملان بعضهما بشكل رائع".

وواصل: "لقد أظهر إيكيتيكي إمكانات لفترة طويلة، ويبدو أنه يزدهر الآن، على العكس من ذلك، كنت مندهشًا دائمًا من أن مرموش لم يجد إيقاعه في فولفسبورج، فهو لاعب استثنائي، ومهاجم رائع، ويمتلك سرعة ملحوظة"

الزمالك يعلن جاهزية عمر جابر لمباراة نهائي السوبر أمام الأهلي



انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وخضع عمر جابر لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الأخيرة قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

إيقاف الزنفلي 4 أشهر



أعلن نادي غزل المحلة اليوم تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري بإيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 أشهر على أثر أزمة اللاعب مع زعيم الفلاحين.

وأضاف أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تقدم بشكوى ضد اللاعب بعد توقيعه لناديين في آن واحد.

وكانت الأزمة بين اللاعب وغزل المحلة نشأت بعدما أعلن فريق المحلة تعاقده مع محمود الزنفلي عبر منصاته الرسميه قادما من فريق الداخلية، قبل ان يوقع اللاعب إلى فريق حرس الحدود بالرغم من توقيعه لزعيم الفلاحين

حقيقة إقالة أحمد سالم

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة إقالة أحمد سالم، المتحدث الرسمي للنادي، من منصبه بعد المنشور الذي كتبه على صفحته الرسمية عن دراسة القلعة البيضاء الانسحاب من السوبر المصري.

وقال المصدر إن أحمد سالم لا ينشر أي منشور عبر صفحاته الرسمية يخص الزمالك إلا بأمر من مجلس الإدارة التي تطلع عليه أيضا قبل نشره.

وأضاف المصدر أن ما نشره أحمد سالم عن دراسة الزمالك الانسحاب من السوبر كان بالتنسيق مع الإدارة ولا حقيقة لإقالته تماما.

وأتم المصدر حديثه: سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من ينشر أخبارا كاذبة تخص إقالة أحمد سالم من منصبه خاصة أن المنشور كان بأمر من مجلس الزمالك.

وكان أحمد سالم قد كتب يوم أمس عبر صفحته الرسمية:

"اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ود.حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة، لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلي القاهرة في أقرب وقت، بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

وأضاف: “يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر، بسبب قرار المسئولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم”.

بسبب تراجع النتائج، الترجي التونسي يعلن إقالة البرتغالي ميجيل كاردوزو



أعلن الترجي، رسميا، اليوم الثلاثاء، رحيل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق.

وكشف الترجي في بيان رسمي مقتضب إنهاء التعاقد مع كاردوزو وجهازه المعاون الأجنبي بالكامل، بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين خلال الساعات الماضية.

وأوضح الترجي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، على أن يتولى إسكندر القصري مهمة المدرب المؤقت.

وجاء قرار إدارة الترجي في أعقاب الخسارة أمام ترجي جرجيس بنتيجة 1-0.

وتراجعت نتائج الترجي في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي، ليتواجد الفريق بالمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط.

رسميا، فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي عن الاتفاق بالتراضي مع المدرب فوزي البنزرتي على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم الشكر إلى فوزي البنزرتي على الخدمات والمجهودات المبذولة طيلة عمله خلال توليه قيادة المنتخب الوطني وتتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مسيرته التدريبية.

وتعادل منتخب تونس أمام جزر القمر بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.



أبو ريدة ينافس رئيس الـ “كاف” الحالي

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء بند الحد الأقصى للعمر، فيما يخص الترشح لانتخابات الكاف، خلال الاجتماع الجاري في أديس أبابا.

تمت إزالة الحد الأقصى للترشح لرئاسة الكاف من 70 عامًا، مما يعني أن أي شخص في أي عمر يمكنه الترشح.

وهذا يعني أن انتخابات الكاف في مارس 2025 سيتنافس عليها رئيس الكاف الحالي الدكتور باتريس موتسيبي، وعضو مجلس الفيفا هاني أبو ريدة، وهو أيضًا رئيس الاتحاد المصري السابق.

كما وافقت العمومية على إلغاء شرط التقسيم اللغوي فيما يتعلق بالمرشحون لعضوية مجلس الفيفا.