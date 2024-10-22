التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

أعلن فريقا أستون فيلا الإنجليزي وبولونيا الإيطالي عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب " فيلا بارك " ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أستون فيلا أمام بولونيا

تشكيل بولونيا أمام أستون فيلا

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.