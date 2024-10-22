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رياضة

مارتينلي يقود أرسنال أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

ارسنال
ارسنال

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لـ ارسنال الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد الإمارات بـ لندن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أرسنال أمام دونيتسك الأوكراني 

وشهد تشكيل أرسنال استمرار غياب نجم الفريق بوكايو ساكا، وجاء كالتالي:

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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