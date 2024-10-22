"الهلال الأحمر" بالقليوبية ينظم تجربة عملية على الإخلاء في حالة الأزمات والكوارث

نظم الهلال الأحمر المصري بـالقليوبية، تجربة عملية في المقر العام بمدينة بنها على الإخلاء في حالة حدوث الأزمات والكوارث، للحد من الخسائر التي يمكن حدوثها بما يكفل الحفاظ علي بيئة العمل وسلامة الأرواح، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية بداية التي يشارك بها الهلال.

الهلال الأحمر ينظم تجربة للإخلاء

جاء ذلك تحت إشراف المهندس عبد الحميد رخا رئيس مجلس الإدارة، بحضور اميمة طلعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، العقيد أسامة رشاد أحمد مساعد المستشار العسكري لمحافظة القليوبية، الدكتور أحمد عبد الهادي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القليوبية، اللواء عبد اللطيف أبو الخير عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية، الدكتور نجلاء الفرماوي أمين عام الهلال، الصحفية نهال دوام عضو مجلس الإدارة، مصطفي محي الدين المدير التنفيذي.

تضمنت التجربة صوت صفارات الإنذار إخلاء المبنى وعدم التزاحم وطريقة عمل نقاط للتجميع، خروج جميع الموجودين بالمبنى لإخلاء الطوارئ خارج المبنى، قلة الفترة الزمنية.

أشارت أميمة طلعت إلى أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية وتكاتف جميع أفراد العمل المجتمعي، مشيرة إلى أنها تستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان والحفاظ علي الأرواح من الأولويات في بناء هذا الإنسان.