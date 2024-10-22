وسط توافد قدامى لاعبي الاتحاد ومنتخب مصر، بدء عزاء الكابتن شحتة الإسكندراني (صور)

توافد، منذ قليل، أهالي وجماهير نادى الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، على سرادق عزاء الكابتن شحتة الإسكندراني، «ملك خط النص» لتقديم واجب العزاء، وسط حضور العديد من مسئولى نادى الاتحاد السكندرى والرياضيين يتقدمهم محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى.

وحرص الكابتن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى التقدم بالصفوف الأولى لتلقي واجب العزاء من جماهير النادى ومحبيه، بجانب أسرة الكابتن الراحل شحتة الاسكندرانى، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع.

صلاة الجنازة على الراحل شحتة الإسكندراني

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل، وتم تشييع الجثمان من مسجد المواساة، ليوارى الجثمان الثرى بمقابر المنارة شرق المحافظة.

وظل الإسكندراني يعانى لشهور صراع طويل مع المرض، والذى كان قد تم حجزه للعلاج في إحدى مستشفيات الإسكندرية، قبل أن تدركه الوفاة، حيث تعرض شحتة الإسكندراني، لوعكة صحية منذ شهرين وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لكن حالته لم تتحسن واستمرت الغيبوبة لـ3 أشهر قبل وفاته مباشرة.

ونعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، الراحل، وقال مصيلحى، أنه حزين لفقد واحد من أهم رموز الكرة في مصر والنادى، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية فقدت رمزًا من رموز الكرة في مصر، والذي قدم لناديه ومنتخب بلاده الكثير ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الراحل أمتع الجمهور في عصره الذهبى وكان بمثابة أيقونة كرة القدم في الثغر.