استدعاء أسرة طفل لقي مصرعه غرقا أثناء اللهو بالجيزة
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفل غرقًا أثناء اللهو في ترعة الستين بدائرة قسم العياط، وتمكن الأهالي من انتشال جثمانه.
وأمرت النيابة باستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.
مصرع طفل غرقا في الجيزة
تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث العياط، المقدم أحمد الملطاوي، يفيد بوفاة الطفل إسلام (7 سنوات) غرقًا أثناء لهوه بالسباحة في الترعة، وتم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة للتحري حول ملابسات الحادث.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.