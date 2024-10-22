استدعاء أسرة طفل لقي مصرعه غرقا أثناء اللهو بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفل غرقًا أثناء اللهو في ترعة الستين بدائرة قسم العياط، وتمكن الأهالي من انتشال جثمانه.

وأمرت النيابة باستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم، كما أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

مصرع طفل غرقا في الجيزة



تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث العياط، المقدم أحمد الملطاوي، يفيد بوفاة الطفل إسلام (7 سنوات) غرقًا أثناء لهوه بالسباحة في الترعة، وتم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة للتحري حول ملابسات الحادث.