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حوادث

حاول إنقاذ شقيقته فماتوا سويا، شاهد عيان يكشف تفاصيل دهس قطار العياط لـ"مصطفى وحنان"

دهس قطار، فيتو
دهس قطار، فيتو

كشف أحد شهود العيان ملابسات حادث دهس قطار العياط للشقيقين مصطفي وحنين أثناء عودتهما من المدرسة.

وقال شاهد العيان: إن الطفل المتوفي يُدعى مصطفى كمال في الصف الأول الإعدادي، وشقيقته حنان في الصف الثالث الابتدائي.

وأضاف أن الطفلين خرجا صباح اليوم للذهاب إلى المدرسة، وكانت الطفلة تجري إلى أن وقعت على شريط السكة الحديد، وحاول شقيقها إنقاذها بسرعة، ولم يكن أحد متواجدا كي يساعدهما، ودهسهما القطار سويا.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه فور وقوع الحادث تعدى الأهالي على خفير المزلقان وأشعلوا النيران بغرفته، وتمت السيطرة على الحريق وفض الاهالي.

وأفادت التحقيقات أن الضحيتين طفلين عبرا من مكان غير مخصص للعبور لحظة قدوم القطار فدهسهما على القضبان بمزلقان البليدة.

 

دهس طفلين علي قضبان السكة الحديدية 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات دهس قطار العياط لطفلين على قضبان السكة الحديد بمزلقان البليدة، حيث تبين أن الضحيتين شقيقين وخرجا للذهاب إلى المدرسة الإبتدائية بالعياط، وأثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد أطاح بهما القطار ليلقيا مصرعهما في الحال.

وكان غرفة النجدة تلقى بلاغًا من أهالي العياط بوقوع حادث قطار على مزلقان البليدة وسقوط ضحايا، فتم إخطار مديرية أمن الجيزة على الفور والدفع بسيارات الإسعاف وانتقلت قوات الشرطة من مركز العياط وتبين اصطدام القطار بطفلين. 

وأضافت تحريات العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الطفلين شقيقين وهما "مصطفى.ع.س" وشقيقته "حنين.ع. س" وتم نقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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قطار العياط جنوب الجيزة العياط

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