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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام السنغال بنصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

ضرب منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني موعدا مع نظيره المنتخب السنغالي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية المقامة حاليا في الغردقة.

موعد مباراة مصر ضد السنغال

وتقام مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره السنغالي يوم الخميس المقبل في تمام الثالثة عصرا.

وتنطلق المباراة الثانية بين موريتانيا والمغرب في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

مباراة مصر والمغرب، فيتو
مباراة مصر والمغرب، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على منتخبات غانا، وتنزانيا والمغرب في دور المجموعات، فيما حل منافسة منتخب السنغال في وصافة المجموعة الثانية خلف المنتخب الموريتاني.

وطالب لطفي لاعبيه بإغلاق ملف المباريات الأخيرة والتركيز في المباراة المقبلة أمام السنغال للعبور إلى النهائي الأفريقي.

منتخب مصر يفوز على المغرب

وحقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية فوزا جديدا على نظيره المغربى، اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الغردقة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على منتخبات غانا وتنزانيا وأخيرا المغرب.

سجل أهداف الفراعنة محمد عبدالنبي لوحا هدفين وهدف لأحمد تمساح.

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