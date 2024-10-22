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رياضة

قصة إلغاء أغرب هدف في أمم إفريقيا الشاطئية بمباراة مصر والمغرب (فيديو)

مصر والمغرب
مصر والمغرب

شهدت مباراة مصر والمغرب في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالغردقة، حالة من الجدل في الثواني الأخيرة من المباراة.

 وفاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع إطلاق الحكم صافرة النهاية سدد المنتخب المغربي تسديدة قوية على مرمى الفراعنة لتدخل الشباك ولكن لم يتم احتساب الهدف من قبل حكم المباراة بسبب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وأثار القرار غضب لاعبي منتخب المغرب الذين اعترضوا بشكل قوي على حكم المباراة بسبب إلغاء الهدف.

 صعد منتخب مصر إلى دور النصف نهائي عقب الفوز على منتخبي غانا وتنزانيا وحصوله على ٦ نقاط ليرفع رصيده بعد الفوز إلى 9 نقاط، وهو مادفع الجهاز الفني إلى إراحة لاعبيه الأساسيين خلال مباراة المغرب للحفاظ عليهم من الإصابة، خاصة بعد تأكد غياب الحارس إبراهيم حسن بسبب إصابته بتمزق عضلي شديد في مباراة تنزانيا.

 وتضم قائمة المنتخب فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم كوستا، محمد عبدالنبي، الحسينى طه،عبدالرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، حسام باولو، احمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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