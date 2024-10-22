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رياضة

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، منتخب مصر يهزم المغرب 3-2 (صور)

الكرة الشاطئية
الكرة الشاطئية

 فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالغردقة.

 صعد منتخب مصر إلى دور النصف نهائي عقب الفوز على منتخبي غانا وتنزانيا وحصوله على ٦ نقاط ليرفع رصيده بعد الفوز إلى 9 نقاط، وهو مادفع الجهاز الفني إلى إراحة لاعبيه الأساسيين خلال مباراة المغرب للحفاظ عليهم من الإصابة، خاصة بعد تأكد غياب الحارس إبراهيم حسن بسبب إصابته بتمزق عضلي شديد في مباراة تنزانيا.

 وتضم قائمة المنتخب فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم كوستا، محمد عبدالنبي، الحسينى طه،عبدالرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، حسام باولو، احمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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