رئيس محلية النواب: ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات الحكومة

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك رغبة قوية من وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان في إنهاء ملف التصالح بمخالفات البناء.

إنهاء ملف التصالح بمخالفات البناء

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، نتوقع حلحلة ملف التصالح في مخالفات البناء الفترة المقبلة.

رغبة وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان

وأضاف: وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان يضعون ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات جدول أعمالهم وإذا احتاج الأمر تدخل رئاسي سيعملون على ذلك.

في وقت سابق أشارت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، إلى موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 2.9 مليون طلب، وبلغ ما تم البت فيه حوالى 500 ألف طلب.

كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالى 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود حوالى 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.