رئيس إسكان النواب يزف مفاجأة سارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء، كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن وجود حلحلة في ملف التصالح في مخالفات البناء.
وزير الزراعة وعد بتسهيل إجراءات التصالح بمخالفات البناء
وقال “الفيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إن وزير الزراعة وعد بتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء لإنهاء هذا الملف.
التصالح بمخالفات البناء للتعديات على الأراضي الزراعية
وأكد أن وزير الزراعة وعد بتغيير القانون للسماح لـ 50% من المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء بالتصالح، سواء من خلال الحصول على التراخيص لإعادة البناء أو إضافة تعديلات.
ولفت إلى أن 50% من الحالات التي تقدمت بطلبات التصالح في مخالفات البناء تمت على أراضي زراعة، وهناك مخالفات على أراض تابعة للأوقاف وأرض آثار وأملاك دولة سيتم حسم الأمر فيها الفترة المقبلة.
وأوضح: أنه من المتوقع حل أكثر من 50% من طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل قانون الزراعة.
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