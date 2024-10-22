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دين ودنيا

زوجتي خلعت الحجاب ولا تصلي وتريد الطلاق، ماذا أفعل معها؟ هبة عوف تجيب (فيديو)

الدكتورة هبة عوف،
الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

أجابت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، على سؤال متصل يدعى خالد من المنوفية،  حول أن زوجته قامت بخلع الحجاب، ولا تصلى، وتريد الطلاق، فهل تأخذ كل حقوقها أم ما دامت هي التى طلبت تتنازل؟

 

الدكتورة هبة عوف: الحجاب فرض في الإسلام

وقالت أستاذ التفسير  بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "أحلى الكلام"، مع ميار الببلاوي، المذاع على فضائية الشمس، اليوم الثلاثاء، إن الحجاب فرض في الإسلام، ولا يجوز التهاون في الالتزام به، مشيرة إلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

 

هبة عوف: الصلاة هي عماد الدين

وأوضحت أن الصلاة هي عماد الدين، وأن تركها يعد تقصيرًا كبيرًا في حق الله. فيما يخص موقف الزوجة التي ترفض الصلاة والحجاب وتطلب الطلاق، والزوجة في هذه الحالة قد تُعتبر ناشزًا إذا كانت ترفض أوامر زوجها التي تتماشى مع الشرع، ما قد يسقط عنها بعض الحقوق الشرعية مثل النفقة والمتعة.

وفيما يتعلق بالمبلغ المالي الذي دفعه الزوج كمهر، أكدت الدكتورة هبة أنه في حالة الطلاق وليس الخلع، فإن للزوجة حقًا في المهر والحقوق الشرعية الأخرى، أما إذا كانت الزوجة هي من تطلب الطلاق لعدم رغبتها في الحياة الزوجية، فقد يُطلب منها رد المهر في حالة الخلع.

كما دعت الزوج إلى التروي والمزيد من المحاولة لحل الخلاف بالحسنى، خاصة في ظل وجود طفل يجب أن يُراعى في القرارات المتخذة.

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الأزهر الشريف الدكتورة هبة عوف الصلاة هى عماد الدين برنامج أحلى الكلام جامعة الأزهر جامعة الأزهر الشريف

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