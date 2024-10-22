الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مضبوطات بقيمة 10 ملايين جنيه، سقوط تشكيل عصابي لصناعة الأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لصناعة الأدوية والفيتامينات المغشوشة

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في صناعة الأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة، وقدرت قيمة المضبوطات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة توريدات "له معلومات جنائية"، عاطل) بتصنيع الأدوية والفيتامينات المغشوشة بقصد الاتجار بها من خلال كونها مستوردة، متخذين من مصنع "مستأجر" بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية كبيرة من العقاقير والأدوية والفيتامينات المغشوشة والمصنعة محليًا - كمية من الملصقات - مبلغ مالى).

 وباستهداف المصنع عُثر بداخله على (كمية كبيرة من العقاقير والأقراص والكبسولات الدوائية مختلفة الأنواع – المعدات والأدوات والملصقات المستخدمة فى التصنيع).

مركز التدريب القضائي يختتم ورشة عمل عن آليات التحقيق والتصرف للعدالة الناجزة

كواليس جلسة محاكمة أحمد فتوح، مرافعة نارية من ممثل النيابة وأسرة الضحية تتصالح مع لاعب الزمالك، والمحكمة تتخذ قرارا هاما

 وبمواجهتهما أقرا بمضمون التحريات وأضافا بتحصلهما على الملصقات والعبوات المقلدة من إحدى المطابع الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة والتى يديرها (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة).. وباستهداف المطبعة المشار إليها أمكن ضبط الشخصين وبحوزتهما (كمية من أغلفة الكرتون "مدون عليها أسماء عقاقير وأدوية مختلفة"- 3 ماكينات طباعة وتكسير ولصق "على الأدوية"- عدد من إسطمبات لطباعة منتجات أدوية مختلفة).

ويشار إلى أن إجمالى عدد الأقراص الدوائية المضبوطة حوالي (1,6 مليون قرص) وتقدر قيمتها المالية (10 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العاشر من رمضان بالشرقية الشرق العاشر من رمضان

مواد متعلقة

كواليس جلسة محاكمة أحمد فتوح، مرافعة نارية من ممثل النيابة وأسرة الضحية تتصالح مع لاعب الزمالك، والمحكمة تتخذ قرارا هاما

ضبط المتهم بقتل صديقه إثر خلافات مالية بكفر الشيخ

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالتجمع الأول

نجار ينهى حياة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها أثناء نومها بالشرقية

هارب من حكم بالإعدام، ضبط عنصر إجرامي شديدة الخطورة فى قنا

سقوط فنى تحاليل لتقليد العملات الوطنية وترويجها فى أكتوبر

ضبط 3 أشخاص بتهمة تصوير آخر عاريا وإجباره على توقيع إيصالات بالشرقية

ضبط صاحب شركة للإتجار فى العقاقير المهربة جمركيًّا ومغشوشة بالشروق

الأكثر قراءة

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وهذا موعدها

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أحمد شوبير: قرعة لحسم منافس الأهلي في نهائي السوبر حال انسحاب الزمالك

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم بمصر لـ 21.2% في 2024 - 2025

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

وفاة مفاجئة لمعلمة التربية الرياضية بمدرسة الثانوية بنات في الأقصر

منوعات

المزيد

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 22-10-2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

9 فضائل لسورة الكافرون وأسماؤها و5 مواضع لقراءتها

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

المزيد
الجريدة الرسمية