مضبوطات بقيمة 10 ملايين جنيه، سقوط تشكيل عصابي لصناعة الأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في صناعة الأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة، وقدرت قيمة المضبوطات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة توريدات "له معلومات جنائية"، عاطل) بتصنيع الأدوية والفيتامينات المغشوشة بقصد الاتجار بها من خلال كونها مستوردة، متخذين من مصنع "مستأجر" بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية كبيرة من العقاقير والأدوية والفيتامينات المغشوشة والمصنعة محليًا - كمية من الملصقات - مبلغ مالى).

وباستهداف المصنع عُثر بداخله على (كمية كبيرة من العقاقير والأقراص والكبسولات الدوائية مختلفة الأنواع – المعدات والأدوات والملصقات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهتهما أقرا بمضمون التحريات وأضافا بتحصلهما على الملصقات والعبوات المقلدة من إحدى المطابع الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة والتى يديرها (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة).. وباستهداف المطبعة المشار إليها أمكن ضبط الشخصين وبحوزتهما (كمية من أغلفة الكرتون "مدون عليها أسماء عقاقير وأدوية مختلفة"- 3 ماكينات طباعة وتكسير ولصق "على الأدوية"- عدد من إسطمبات لطباعة منتجات أدوية مختلفة).

ويشار إلى أن إجمالى عدد الأقراص الدوائية المضبوطة حوالي (1,6 مليون قرص) وتقدر قيمتها المالية (10 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

