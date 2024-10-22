بدء زراعة النجيل الطبيعي بالملعب الرئيسي بإستاد المنصورة الرياضي

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية بدء عملية زراعة النجيل الطبيعي بالملعب الرئيسي بإستاد المنصورة الرياضي، من قبل الشركة المنفذة للمشروع.

وتتم العملية بإشراف مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة (استشاري المشروع)، وفى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

البدء في تنفيذ عملية زراعة النجيل الطبيعي بالملعب

جاءت عملية البدء في تنفيذ عملية زراعة النجيل الطبيعي بالملعب الرئيسي داخل موقع المشروع، بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمود عبد الهادي عبد الحميد مدير عام المنشآت الرياضية، والدكتور مهند عبد الباسط أستاذ نباتات الزينة بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، وعبد الحميد عثمان مدير إدارة الشئون الإدارية.

مراحل تجهيز استاد المنصورة

وسبق عملية زراعة النجيل الطبيعي، القيام بأعمال الحفر والتشغيل، ثم أعمال الصرف المغطى للملعب الرئيسي على أسس علمية طبقا للمواصفات القياسية بكراسة الشروط وبإشراف لجنة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، الدكتور محمود سامي الشهاوي مدرس بكلية الهندسة الاستشاري بكلية الهندسة، والدكتور إسماعيل زاهر إسماعيل مدرس بكلية الهندسة، والمهندس إبراهيم محمد عبد المعبود مهندس مركز الدراسات، والمهندسة إسراء سمير محمود مهندس بمركز الدراسات.

مد رولات النجيل على الأرض والتأكد من عدم ترك فراغات

حيث جري اليوم عملية البدء في زراعة النجيل الطبيعي، تحت إشراف الدكتور مهند عبد الباسط أستاذ نباتات الزينة بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، عن طريق مد رولات النجيل على الأرض، والتأكد من عدم ترك فراغات بين صفوف النجيل، والتأكد من نظافة الأرض أو التربة، ومن ثم ريها لتبقى رطبة، الأمر الذي يساعد في المحافظة على رطوبة العشب، وبالتالي المحافظة على رونقه لفترة أطول، وخر خطوة في طريقة زراعة النجيل الجاهز هي ري النجيل بشكلٍ يومي في الصباح، كما يفضل عدم المشي عليه لمدة أسبوع.

شباب الدقهلية تولى اهتمام بأعمال التطوير والإحلال والتجديد للملعب الرئيسي والتراك بإستاد المنصورة الرياضي

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال حضورها عملية البدء في زراعة النجيل الطبيعي، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تولى أعمال التطوير والإحلال والتجديد للملعب الرئيسي والتراك بإستاد المنصورة الرياضي اهتمامًا كبيرًا حتى يتم الانتهاء والتسليم النهائي للمشروع، خاصة وأن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نظرًا للأهمية الكبيرة للملعب الرئيسي باعتباره الواجهة المشرفة لمحافظة الدقهلية، وتقام عليه جميع مباريات كرة القدم لأندية محافظة الدقهلية التي تنظمها المناطق والاتحادات الرياضية.

تأتي عملية البدء اليوم في زراعة النجيل الطبيعي بالملعب الرئيسي بإستاد المنصورة، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب،ومتابعة التنفيذ الدكتور محمود عبد الهادى مدير عام المنشآت الرياضية.