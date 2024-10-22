الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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وكيل تعليم الدقهلية يبحث مع وفد "محو الأمية" ظاهرة التسرب (صور)

تعليم الدقهلية ومسئولو
تعليم الدقهلية ومسئولو محو الأمية، فيتو

 استقبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد عامود مدير عام ملف ذوي الهمم بديوان عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوزارة لبحث سبل التعاون.

وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وحضر الاجتماع جيهان حامد مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالدقهلية، الدكتورة سهام شوقي بقسم البروتوكولات بفرع الهيئة بالدقهلية شيرين أبو عريضة بمركز معلومات الهيئة بالدقهلية وأحمد حمدان مسئول ملف ذوي الهمم بالدقهلية، سيد عبد الوهاب مدير إدارة التخطيط بالهيئة.

 

 

الانخراط فى منظومة التعليم
وتناول الاجتماع التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للسعي لعودة المتسربين من التعليم من ذوي الهمم إلى المدارس لاستئناف مسيرتهم التعليمية حتي يتسني لهم الانخراط فى منظومة التعليم والعمل لخدمة انفسهم ووطنهم وتسهيل اندماجهم في نسيج المجتمع وعلي ذلك سوف تقوم مديرية التضامن بتوفير كشوف لحصر المتسربين من التعليم من ذوي الهمم حتي يتسنى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك مديرية التربية والتعليم إعمال شئونهما كل فيما يخصه للقضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم لذوي الهمم.

التوافق على إطلاق مبادرة بعنوان "الأسرة المصرية ما بعد التحرر من الأمية" 


كما تم التوافق على إطلاق مبادرة بعنوان " الأسرة المصرية ما بعد التحرر من الأمية " والتي تهدف إلى متابعة الأسر بعد الاندماج في التعليم والوقوف على احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم لاستكمال تعليم أبنائهم كما تمت مناقشة الدور المحوري الذي ستلعبه مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن.

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