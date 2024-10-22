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رياضة

نهائي السوبر المصري، الأهلي ينهي مرانه الأول استعدادا لمواجهة الزمالك (فيديو)

الأهلي
الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأول الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكت، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الإثنين.

وتستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي إلى مغادرة ملعب الكريكت متجهة إلى فندق إقامة الفريق بمدينة أبوظبي بالإمارات.  

وحرص عدد من جمهور القلعة الحمراء علي انتظار لاعبي الأهلي عقب انتهاء المران لتقديم الدعم لهم بجانب التقاط الصور التذكارية رفقة اللاعبين.  

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء الحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة الخميس القادم. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc  مصر.

 

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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