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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البابا القديس ديمتريوس

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا القديس ديمتريوس الكرام البطريرك الثاني عشر من بطاركة الكرازة المرقسية.

 

قصة البابا القديس ديمتريوس

سنة 230م تنيَّح الأب البتول الطاهر الأنبا ديمتريوس الأول، البطريرك الثاني عشر من بطاركة الكرازة المرقسية. وُلِدَ هذا القديس بأهناسيا المدينة (أهناسيا المدينة: مدينة أثرية مازالت موجودة بنفس اسمها وهي إحدى مراكز محافظة بنى سويف). وكان فلاحًا أميًا، متزوجًا وقد عاش مع امرأته في بتولية كاملة في عفة ونقاوة في مدينة الإسكندرية يعمل كرَّامًا في بساتينها.

ولما قربت نياحة القديس يوليانوس البابا الحادي عشر، ظهر له ملاك الرب في رؤيا وأعلمه بمن سيكون بعده، وأعطاه علامة بقوله: " غدًا سيأتيك رجل ومعه عنقود عنب، هو سيخلفك ". ولما انتبه البطريرك من نومه أخبر من حوله بهذه الرؤيا وفي الغد دخل القديس ديمتريوس إلى البابا البطريرك ومعه عنقود عنب في غير أوانه ليقدمه للبابا لينال بركته. فأمسكه البابا من يده وقال للحاضرين " هذا بطريرككم من بعدى " ثم صلى عليه فأمسكوه رغمًا عنه وأبقوه في الدار البطريركية إلى أن تنيَّح بسلام البابا يوليانوس فأقاموا القديس ديمتريوس بطريركًا وأكملوا الصلوات عليه. فامتلأ من النعمة الإلهية وتعلم كل علوم البيعة، وكان يعظ الشعب. وهو الذي وضع قواعد حساب الأبقطي الذي به تستخرج مواعيد الأصوام والأعياد بنظام في غاية الدقة. وكتب بذلك إلى بطاركة أورشليم وروما وأنطاكية فاستحسنوه وعملوا به. كذلك ضم صوم الأربعين المقدسة إلى أسبوع الآلام.

وكان الله مع هذا الأب لبتوليته، وأعطاه حكمة حتى كان يميز مَنْ يستحق التناول ومَنْ لا يستحق وكان يبكت الخطاة ويحثهم على التوبة، فتذمر بعضهم وقال: " هذا رجل متزوج فكيف يبكتنا " فأراد الله إظهار بتوليته، فأتاه ملاك الرب قائلًا: " لا تطلب خلاصك وحدك وتترك غيرك في شكه، يجب أن تكشف السر الذي بينك وبين زوجتك للشعب، حتى يزول عنهم الشك " وفي الصباح صلى القداس الإلهي وبعد الصلاة أمر الشعب بعدم الخروج من الكنيسة ثم أخذ جمرًا ووضع بعضًا منه في إزار زوجته وبعضًا آخر في بلّينه ( يشبه الشملة الخاصة بالخدمة الكهنوتية) وطافا معًا في الكنيسة فلم تحترق ثيابهما. فتعجب الشعب من هذه المعجزة، ثم عرَّفهم أنه هو وزوجته لم يعرفا بعضهما معرفة الزواج إلى اليوم. فزال الشك من الشعب، وتيقنوا من بتولية هذا الأب وطهارته.

 

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