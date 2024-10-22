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حوادث

مركز التدريب القضائي يختتم ورشة عمل عن آليات التحقيق والتصرف للعدالة الناجزة

مركز التدريب القضائى
مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤، ورشة العمل بعنوان: "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، بمشاركة 31 عضوًا من أعضاء النيابة من درجتي مساعد ووكيل نيابة.
 

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واستهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل  مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالأعضاء الحضور، ونقل فيها خالص تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة للأعضاء المشاركين في الدورة التدريبية، وتمنياته بأن تكون ورشة العمل قد أتت بثمارها المرجوة؛ بما من شأنه دعم أدائهم لرسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.


كما أوضح مدير مركز التدريب القضائى؛ أن الهدف منها هو صقل قدرات الأعضاء وملكاتهم في آليات التحقيق والتصرف، من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتحديد الإشكاليات والمآخذ التي قد تطرأ أثناء التحقيقات، مؤكدًا استمرار مركز التدريب القضائي في تنفيذ توجيهات معالي المستشار/ رئيس الهيئة، نحو عقد مزيد من الدورات التدريبية وورش العمل للسادة الأعضاء على مستوى جميع نيابات الجمهورية.

الجدير بالذكر، أن برنامج ورشة العمل قد تناول عددًا من المُحاضرات في القضايا والتطبيقات العملية"، التي تفضل بإلقائها نُخبة مُتميزة من السادة المُستشارين المُحاضرين، جاءت كالآتي وفقًا للترتيب.

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