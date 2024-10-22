تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع سيدة أجنبية متهمة بالترويج لممارسة الدعارة بالقاهرة الجديدة.



كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على برازيلية تدير شقة بالقاهرة الجديدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحريات الأولية أنه تم القبض على البرازيلية ومعها شخص يمارس العلاقة غير الشرعية نظير 100 دولار في الساعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية شقة تقطنها إحدى السيدات برازيلية الجنسية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وخلال ضبطها عثر على شخص يقوم بممارسة العلاقة غير الشرعية معها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.