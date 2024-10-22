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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن تحت الإنشاء في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة المرج بحبس عاطل بتهمة سرقة المساكن تحت الإنشاء، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من المساكن تحت الإنشاء، وبمواجهته اعترف بإرتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.


وأفاد المتهم بتصرفه في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيء النية، تم ضبطه، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموه بالسرقة. 


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نيابة المرج سرقة المساكن تحت الانشاء مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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