من الشمال لجنوب حيفا، أكثر من مليون إسرائيلي يهربون إلى الملاجئ

أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بهروب أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا إلى الملاجئ.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، دوي صافرات الإنذار لنحو 25 دقيقة في الشمال خشية تسلل طائرات مسيرة.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في مدينة حيفا وخليجها، ومن رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها".

عمليات حزب الله ضد قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في أصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

وأكدت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية بين بلدتي العديسة والطيبة جنوبي لبنان بصاروخ موجه.

وأضاف حزب الله: "استهدفنا دبابة ميركافا في مسغاف عام بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.. كما قصفنا مجددا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا جنوبي".

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وكان جيش الاحتلال، قد أكد أمس الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بنقل 16 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.