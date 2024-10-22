الاحتلال الإسرائيلي يدمر 15 مبنى سكنيا أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت

دمر الاحتلال الإسرائيلي نحو 15 مبنى سكنيا أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

الغارة الإسرائيلية دمرت المباني كافة

وقالت القناة إن الغارة الإسرائيلية دمرت المباني كافة أمام مستشفى رفيق الحريري وسوتها بالأرض.

وتتواصل عمليات انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت عقب الغارة الإسرائيلية.

وأوضحت أنه تم انتشال شهيد من تحت الأنقاض أمام مستشفى رفيق الحريري ليرتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية إلى 14 شهيدا.

وعلى الجانب الأخر كان "حزب الله"، أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن أنه أطلق صواريخ "نوعية" على "ضواحي تل أبيب" و"صلية صاروخية نوعية" على "قاعدة بحرية" قرب حيفا في إسرائيل.

سماع صافرات الإنذار بسبب الغارات الجوية في تل أبيب

وقال "حزب الله" إنه قصف "قبة نيريت" في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، فضلًا عن سماع صافرات الإنذار بسبب الغارات الجوية في تل أبيب، وأصوات اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

وأكد "حزب الله" أنه استهدف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، شمال غربي ‏حيفا، برشقة صاروخية نوعية.

كذلك أعلن الحزب عن استهداف قاعدة غليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ‏ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.