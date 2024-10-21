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اقتصاد

موازنة البرلمان: برنامج صندوق النقد سينفذ و7 مليارات عجز بسبب توترات المنطقة

برنامج مصر مع صندوق
برنامج مصر مع صندوق النقد، فيتو

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أثار ملف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تكلم بمشرط الدكتور الماهر".

 

تصريح السيسي بشأن صندوق النقد الدولي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: السيسي لفت نظر الحكومة بضرورة مراجعة صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج مصر وفق المتغيرات والظروف المحيطة وتوسعة الصراع.

عجز الموازنة بسبب الصراع بالمنطقة

وتابع:"الوضع الإقليمي مؤثر على المنطقة كلها ومصر ايضا، وبسبب الصراع الدائر بالمنطقة لدينا عجز بالموازنة خلال الأشهر الماضية في حدود 7 مليارات جنيه".

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تنفيذ برنامج صندوق النقد

وواصل:"يجب مراجعة مع صندوق النقد البرنامج وفقا للظروف المحيطة، ولكن البرنامج سينفذ بحيث لا يتأثر به المواطن العادي، الإصلاح صعب ولكن نتائجه على المدى البعيد أفضل بكثير من الوضع القائم".

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