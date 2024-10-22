لماذا يجب مراجعة الموقف المصري من الاتفاق مع صندوق النقد؟، خبير اقتصادى يجيب

وصف د. علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام، أن تصريحات الرئيس السيسي، عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بأنها رسالة "غير مسبوقة"، حيث أكد الرئيس على أنه يجب مراجعة الموقف المصري من الاتفاق حال تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في "ضغط لا يتحمله الناس".

استبعاد خفض قيمة الجنيه المصري

وأوضح د. علاء رزق الخبير الاقتصادى فى تصريح لـ “فيتو”، أن البرنامج الذي يتم تطبيقه حاليًّا في مصر "يتم في ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية في العالم أجمع، ويقال إنه سيكون هناك ركود اقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة"، خاصة أن مصر أعلنت، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنها قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما أثار تساؤلات بشأن التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها، ولكن لهجة وأسلوب الرئيس السيسى فيها الكثير من الحزم وعدم الإضرار بالأمن القومي، وهو ما تناوله قبل ذلك عندما تحدث بنبرة مماثلة عن استبعاد "خفض قيمة الجنيه المصري"، في يونيو 2023، وألمح إلى أن من المستبعد القيام بتلك الخطوة التي من شأنها أن "تضر بالأمن القومي والمواطنين وهي الخطوة التي لم تحدث مجددًا.





استقرار الوضع الداخلي فى مصر يهم صندوق النقد

وواصل د. علاء رزق حديثه، قائلا: الواقع يؤكد أن تصريحات الرئيس السيسي قد تكون مقبولة لدى الأطراف الخارجية الدولية على اعتبار أن "الواقع الجيوسياسي والإقليمي يحتم على أن يبقى الوضع الداخلي في مصر مستقرا، وهو أمر يهم صندوق النقد الدولي بالتوازي مع تنفيذ برامجه الاقتصادية"، وبالتالى يمكن التراجع عن نقاط معينة في البرنامج الذي يتم مع صندوق النقد الدولي وخاصة أن رسالة الصندوق تهدف بصورة رئيسية إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي، ونظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي يمكن البلدان ومواطنيها من شراء السلع والخدمات من بعضهم بعضا. وهو يقوم بذلك بتتبع الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الأعضاء، وتقديم القروض للدول التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات، وتقديم المساعدة العملية للدول الأعضاء.

مهام صندوق النقد الثلاث

وتابع: إذا كانت للصندوق ثلاث مهمات حيوية، وهي: تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء، فإنه لتحقيق هذه المهمات الثلاث، تعمل الدول الأعضاء في الصندوق على أساس تعاوني فيما بينها ومع الهيئات الدولية الأخرى لتحسين حياة المواطنين، وهى أساس التعاون الدولى والتى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي جديرة بالنظر

وأشار رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام إلى أن تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي جديرة بالنظر، كون هذه البرامج لا تؤدي إلى انتشال الاقتصاد المصرى من مشكلاته، وهي، على مدار عقود، مجرد برنامج ينتهي يعقبه الدخول في برنامج جديد للحصول على قروض، ولم يمثل هذا مخرجا للدولة المصرية للخروج من من مشكلاتها الاقتصادية.. ويكفي أن ندلل على ذلك بأن مصر أصبحت ثاني مقترض من هذا الصندوق على مستوى العالم، على الرغم من انتظامها في برامج للإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، أي على مدار 8 سنوات.

ضغوط صندوق النقد وشروطة