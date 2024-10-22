جامعة دمنهور تعقد ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية" (صور)

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"، بحضور اللواء نصر سالم - المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وفي إطار احتفالات جامعة دمنهور بالذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب مقدما خالص التهنئة بمناسبة الذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن حرب أكتوبر لا تزال ملحمة وطنية مصرية متكاملة عادت فيها أرض سيناء الحبيبة إلى وطنها الأم، وتجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز والبطولة والإرادة الحديدية بتوفيق من الله للأرض الخالدة.

ندوة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بجامعة دمنهور، فيتو

ندوة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بجامعة دمنهور، فيتو



حيث شهدت هذه الحرب أروع قصص التفاني في حب الوطن، وسطرت أجمل آيات الحب لتراب هذا البلد، وكان الجنود المصريين أسودا تزأر، ووحوشا تقاتل لتسترد أرضها وكرامتها وعزتها، وفي ختام كلمته وجه "ترابيس" تحية تقدير واحترام لأبطالنا وشهدائنا الأبرار الذين رفعوا رأس مصر والمصريين أمام العالم أجمع إلى يومنا هذا.

حكايات النصر والفداء

ومن جانبه أشاد سالم بحرص جامعة دمنهور على تشكيل وعي الشباب من خلال عقد مثل هذه الندوات، مؤكدًا أن حكايات نصر أكتوبر لا تنتهي، وحواديت الفداء والتضحية التي شهدتها الحرب تضيق بها المجلدات، وما روى عنها كان أقل القليل، لافتا إلى أن الأجيال الحالية ينبغي أن تعي وتعرف جيدا الأمجاد والبطولات المصرية في تلك الحرب العظيمة، ليتعرفوا على قصص البطولات التي سطرها المصريين بأحرف من نور، ويظل نصر أكتوبر المشعل المضيء لطريق الأمل لكل الأجيال، وطاقة النور العظيمة التي يستمد منها المصريون القوة اللازمة لمحاربة اليأس، والتغلب على كافة الصعوبات.



كما وجه التحية للذين سطروا بدمائهم أعظم حكايات النصر والفداء، التي كانت ولا تزال نبراسا ورمزا للتفاني والعطاء لإعلاء كلمة الوطن، وتحية لشعب مصر الأبي الذي ساند جيشه العظيم وتحمل فوق طاقته واحتمل وآثر توجيه كافة موارد الدولة لدعم المجهود الحربي حتى تحقق النصر الذي أبهر العالم، وكان فخرا لمصر والعرب، وأصبح نصر أكتوبر أيقونة للإرادة والعزيمة وأنشودة للعزة والأمل والكرامة ترويها الأجيال، ويفتخر بها الأحفاد.

كما أكد ايضًا على ضرورة التصدي لها، موضحًا خطورتها وأثرها على مكتسبات ومقدرات الدول، وكذا أثرها على مفاهيم الشباب بصفتهم أهم ركائز النهوض بالدول، كما تطرق لمفهوم القوى الناعمة كأحد أدوات مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس مع اختلاف مسمياتها أنواعها وأساليبها، مشيرًا إلى أهمية توعية الشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية حتى لا يكونوا فريسة سهلة لأدوات هذه الحروب.

ندوة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بجامعة دمنهور، فيتو

وأوضح أن عماد أي دولة هو العنصر البشري الشباب لأنهم هم قاطرة النهوض بالدول لذا لابد من زيادة وعي الشباب وثقل الملكات الشخصية لهم؛ حتى يكونوا قادرين على مواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا الغالي ومساندة القيادة السياسية في التصدي لكافة أنواع حروب الجيل الرابع والخامس باختلاف مسمياتها.



