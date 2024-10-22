الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تتفقد سير العملية التعليمية بقرية الأبعادية

جانب من جولة مفاجئة
جانب من جولة مفاجئة محافظ البحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة اليوم الثلاثاء، بقرية الأبعادية بمركز دمنهور، بهدف متابعة سير العملية التعليمية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتأكد من تذليل أي معوقات قد تؤثر على تقديم تلك الخدمات بجودة تليق بمواطني القرية.

تفقدت مدرسة الأبعادية الابتدائية تابعت سير العملية التعليمية

 

حيث استهلت جولتها بتفقد مدرسة الأبعادية الثانوية المشتركة، ووجهت بضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازم لضمان استمرارية العمل التعليمي بكفاءة، ثم تفقدت مدرسة الأبعادية الابتدائية، حيث تابعت سير العملية التعليمية ميدانيًا، والتقت بعدد من الطلاب وأجرت معهم حوارًا وديًا، حثتهم فيها على المثابرة والجهد في تحصيل العلم ليكونوا عناصر ناجحة تخدم وطنهم في المستقبل مشددة خلال جولتها على الالتزام بكافة القرارات التي تضمن حسن سير العملية التعليمية، ومواجهه أي سلبيات قد تعيق تحقيق الأهداف التعليمية، مطالبة هيئة التدريس بتوفير بيئة تعليمية ملائمة تساهم في تعزيز تحصيل الطلاب، مؤكدة ضرورة تذليل أي عقبات تواجههم.

تسهيل الخدمات الزراعية والبيطرية للمزارعين والمواطنين في القرية

 

وخلال جولتها بالقرية، تفقدت المحافظ البنك الزراعي والوحدة البيطرية بقرية الأبعادية، مؤكدة على أهمية تسهيل الخدمات الزراعية والبيطرية للمزارعين والمواطنين في القرية، ومشددة على إزالة أي معوقات تعترض سير تلك الخدمات، كما شملت الجولة زيارة مكتب بريد الأبعادية، حيث حرصت المحافظ على التأكد من تقديم الخدمات البريدية، وتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة.

 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 جولة مفاجئة قرية الأبعادية دمنهور الخدمات الحكومية

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