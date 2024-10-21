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جامعة الفيوم تنظم ندوة "انتصارات أكتوبر.. الوعى بحروب الجيل الرابع"

ندوة كلية التربية
ندوة كلية التربية عن انتصارات أكتوبر، فيتو

 نظمت كلية التربية جامعة الفيوم، ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر الوعى بحروب الجيل الرابع"، اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بالكلية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بأهمية حرب أكتوبر وما حققته من إنجازات عظيمة، لولاها ما كان لنا قيمة على خريطة المنطقة خاصة فى ظل التطورات السريعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر

 وقالت الدكتورة آمال جمعة، عميد الكلية، إن “أهمية الندوة تأتي لتسليط الضوء على الدروس المستفادة من الانتصار العظيم،  وكيفية تطبيقها في حياتنا العملية، لتعزيز روح الانتماء والوطنية بين الشباب، فقد كانت انتصارات أكتوبر المجيدة، مليئة بالتحديات والصعوبات، لكنها كانت أيضًا مليئة بالشجاعة والتضحية والفداء”.

روح أكتوبر مازالت حية يتوارثها الأجيال

 وأكدت  أن روح أكتوبر لا تزال حية في قلوب المصريين، والوحدة والتعاون هما مفتاحا النجاح، موجهًة حديثها للطلاب، قائلة "أنتم شباب مصر، تحملون مستقبل الوطن بين أيديكم استلهموا من روح أكتوبر واعملوا بجد لتحقيق أحلامكم وأهدافكم”.

 

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