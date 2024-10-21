جامعة الفيوم تضيف برنامج معلم الذكاء الاصطناعي بكليتي التربية والهندسة

وافق مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، في جلسته رقم 215، على قرار مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي رقم 154 بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، وقرار كلية التربية بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، الموافقة على لائحة برنامج إعداد معلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي برنامج جديد بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة مشترك بين كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التربية.

تحويل طلاب هندسة الباقين الإعادة إلى نظام الساعات المعتمدة

كما وافق المجلس علي قرار مجلس كلية الهندسة بتحويل الطلاب الباقين للإعادة من الفرقة الأولى للأقسام العلمية باللائحة الدراسية بنظام الفصلين الدراسيين إلى البرامج الجديدة باللائحة الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وفقا لنص المادة 25 و26 من اللائحة الدراسية المتكاملة لمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة.

وكان مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، قد عقد جلسته رقم 215 برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع التعليم والطلاب اليوم الإثنين.

جدول أعمال مجلس شئون التعليم والطلاب

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس ناقش ترشيح أعضاء لجنة فحص ومراجعة واختيار الفائز بجائزة جامعة الفيوم للتفوق في التدريس من أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الكليات وهم الدكتورة غادة محمد عزت أحمد الأستاذ بقسم الباثولوجيا الأكلينيكية بكلية الطب، والدكتور عادل سالم عطية جاد الله الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم.

كما ناقش المجلس قرار مجلس كلية الهندسة رقم 330 بالموافقة على إضافة مادة تتضمن وجود بيان بالتقديرات العامة للطلاب، في ضوء مقترحات تطوير الإطار المرجعي ونظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس، التي تم مناقشتها بلجنة قطاع الدراسات الهندسية بجلستها رقم 6 بتاريخ 17 ديسمبر 2022.

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