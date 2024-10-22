الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا بصاروخ بالستي

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2».

وقال المتحدث باسم الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان، إنه "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)".

 

استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي

وأضاف سريع أن "الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لـ طوفان الأقصى.

وتابع بالقول: تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان.

استهداف السفينة «ميجالوبوليس»، قبالة سواحل اليمن

كان الحوثيون، قد أعلنوا، يوم الجمعة الماضي، استهداف السفينة «ميجالوبوليس»، قبالة سواحل اليمن، بعددٍ من الطائرات المسيرة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، أن العملية التي نفذها سلاح الجو المسير حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية.

وذكر البيان أن استشهاد قائد حركة حماس، يحيى السنوار، لن يزيد المقاومة الفلسطينية إلا إصرارًا على مواصلة طريق التحرير والانتصار.

واختتم البيان: "لن نتوقفَ عن استهداف السفن الإسرائيلية إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان".

 

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