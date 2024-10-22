محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى ومعهد الكبد بشربين

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم أول زيارة ميدانية له لمستشفى الكبد المصري بشربين استقبله خلالها الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد ومجلس إدارة مستشفى الكبد المصري بالدقهلية، ورؤساء أطقم العمل بالمستشفى.

ورافق المحافظ الدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، حيث تفقد محافظ الدقهلية خلال الزيارة الاقسام المختلفة بالمستشفي

وقال اللواء "مرزوق" إنه رأى صرحا طبيا عالميا في مركز رعاية مرضى الكبد بشربين،مؤكدا أنه علينا أن نفتخر جميعا بهذا المستوى الراقي في الأداء والنظافة والنظام وجاهزية الاطقم الطبية والاجهزة الطبية المتطورة التي تحظي بها المستشفي.



وأكد محافظ الدقهلية على دعمه للمركز في جميع الأوقات من أجل تعظيم استفادة المواطنين منه وتوفير خدمة طبية لائقة توفر الرعاية والعناية المطلوبة والتي تساهم في رفع المعاناة عن المرضى.

صرف 150روشتة يوميا



حيث تفقد محافظ الدقهلية العيادة الخارجية وبها 14غرفة كشف والكافتيريا والصيدلية ويتم صرف 150روشتة يوميا،كما تفقد معامل التحاليل الطبية المزوده بأحداث اجهزه التحاليل الطبيه العالميه.

تفقد محافظ الدقهليه قسم الاشعه

كما تفقد محافظ الدقهليه قسم الاشعه التشخيصيه والاشعه التداخليه وتشمل الاشعه المقطعيه ووحده حقن أورام الكبد عن طريق القسطره كما تفقد المحافظ قسم جراحة الجهاز الهضمي والأورام حيث يجري استكمال وحده زراعة الكبد والعنايات المركزه وكذلك وحده مناظير الجهاز الهضمي التي تشمل مناظير المعده والاثني عشر ومناظير علاجيه لحقن وربط دوالي المرئ وحقن دوالي المعده ومناظير الموجات فوق الصوتيه ومناظير الجهاز الهضمي التشخصيه والعلاجيه للاطفال والمناظير التشخصيه لاورام المعده والمرئ ومناظير القنوات المراريه ومناظير الأمعاء الدقيقة.



المستشفي تم تأسيسها لغير القادرين في المقام الأول

ومن جانبه أكد الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس اداره جمعيه رعايه مرضي الكبد ومجلس ادارة مستشفي الكبد المصري بالدقهليه أن المستشفي تم تأسيسها لغير القادرين في المقام الأول بالجهود الداتية منذ يوليو 2011 وأن المستشفى يقدم خدماته للمصريين من كافة أنحاء الجمهورية، وأوضح "شيحه" أن المستشفى يقدم كافة أنواع الجراحات المتعلقة بالجهاز الهضمي والكبد وعمليات السمنة،وان المستشفى يجري 1500حالة أورام كبدية سنويا وأن المستشفى لديه قاعدة بيانات شاملة.

تفقد محافظ الدقهلية المعهد الفني للتمريض



وفي السياق ذاته تفقد محافظ الدقهلية المعهد الفني للتمريض ويعد ثاني معهد على مستوى الجمهورية ويدرس فيه ما يزيد عن 1200 طالب وطالبة.